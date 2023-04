La 3e édition du salon du livre Mouloud Mammeri se tiendra à Ath Yenni, au Sud de Tizi-Ouzou, jeudi prochain durant trois jours (du 27 au 29 avril), a-t-on appris lundi des organisateurs de cette manifestation.

Au programme de cette 3e édition qu'abritera la maison de jeunes Keddache Ali, plusieurs activités littéraires dont des présentations de livres par leurs auteurs, des tables rondes, des ateliers d'écriture et de dessin, ainsi que des communications sur la poésie, le cinéma et le théâtre.

Une table ronde sur la production littéraire en tamazight, animée par un trio d'universitaires, Mohand Akli Salhi, Sahir Meksem et Remdhane Boukhrof, sera organisée à l'ouverture du salon.

Organisée par l'association culturelle Loisirs de Jeunes de la localité, cette 3e édition, placée sous le thème "Ath Yenni, terre d'écriture" sera, également, marquée par un concours d'écriture destiné aux collégiens sur les auteurs de la région.

Un hommage sera également rendu à l'écrivaine et poétesse Djouher Amhis, ancienne professeur de langue française qui s'est consacrée à l'écriture après sa retraite de l'enseignement en 1983. Plusie urs ouvrages de Djouhar Amhis sont des études et analyses pédagogiques des livres de grands auteurs algériens, tels Abdelhamid Belhadouga, Tahar Djaout, Mouloud Mammeri, Mohammed Dib, Mouloud Feraoun, et Assia Djabar.

Elle a également consacré son travail pour faire connaitre la poésie et la littérature amazighes, relève-t-on. Les organisateurs rappellent que la 1ère et la 2e édition du Salon du livre d'Ath Yenni, organisées en 2021 et 2022, ont eu "un franc succès" de par le nombre de participants et la qualité des débats, ce qui a été encourageant pour l'organisation d'une 3e édition.