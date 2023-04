Une opération de classement des groupements des établissements industriels en tant que zones d'activités a été lancée par la Direction de l'industrie de la wilaya de Blida, en vue de permettre à leurs promoteurs de développer leurs activités, a-t-on appris, lundi, auprès de cette structure.

L’opération vise le classement des groupements des établissements industriels en tant que zones d'activité, en vue de leur aménagement et raccordement aux réseaux divers, et partant, permettre à leurs promoteurs d'obtenir des autorisations pour l’élargissement de leurs activités, dont l'importation de matières premières et l'exportation, a indiqué la directrice du secteur, Samia Rebahi.

Ces groupements industriels sont repartis à travers nombre de localités de la partie -Est de la wilaya, dont Chebli, Guerouaou, Maàsouma à Bouinane et Souakria à Meftah, selon la même responsable. La direction de l'industrie de Blida œuvre également, au titre des efforts de couverture de la forte demande exprimée sur le foncier industriel, entravant la réalisation de nombreux projets d'investissement, "à la création de n ouvelles zones d’activités, qui s'ajouteront à trois zones industrielles et sept zones d'activités, arrivées toutes à saturation", a souligné Mme Rebahi.

"Cette démarche n’est pas facile du fait que la majorité des assiettes foncières sont classées en tant que zones forestières ou terres agricoles", a-t-elle déploré. Elle a fait part, à ce titre, de l’élaboration d'une étude pour le réaménagement des zones industrielles et d'activités de la wilaya, notamment concernant les réseaux d'assainissement et l'aménagement des routes. Opérations fortement revendiquées par la majorité des operateurs économiques lors de leur dernière rencontre avec le wali Ahmed Mabed, consacrée à l’examen de leurs doléances et leur aplanissement.