La Bourse de Tokyo était en petite progression mardi matin malgré la clôture mitigée de Wall Street la veille, soutenue par de premières annonces prometteuses de résultats d'entreprises nippones dont le fabricant de moteurs électriques Nidec.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes gagnait 0,36% à 28.696,11 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix progressait de 0,59% à 2.049,40 points. La Bourse de New York a continué de retenir son souffle lundi, notamment avant les annonces des résultats d'Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta ou Intel, attendus mardi et mercredi, tandis que les inquiétudes sur les perspectives de l'économie américaine restaient au premier plan.

Le yen était relativement stable par rapport au dollar, qui valait 134,29 yens vers 01H00 GMT contre 134,24 yens lundi à 21H00 GMT. La monnaie nippone refluait face à l'euro, qui se négociait pour 148,50 yens contre 148,28 yens la veille. L'euro valait 1,1058 dollar contre 1,1046 dollar lundi. Le marché du pétrole était stable: vers 00H50 GMT le baril de WTI américain grappillait 0,06% à 78,81 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord 0,0 4% à 82,76 dollars.