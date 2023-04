Le dollar baissait légèrement lundi, les indices sur la politique monétaire à venir aux Etats-Unis se faisant plus rares alors que les membres de la Fed entrent dans une période de silence avant leur réunion de mai.

Le billet vert cédait dans la matinée quelque 0,18% à 1,1006 dollar pour un euro. "La période de +blackout+ a débuté, donc on ne va pas entendre les membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) avant le 4 mai", commentent des analystes.

Ces dernières semaines, les acteurs du marché décortiquaient chaque intervention publique des dirigeants de la Fed pour savoir comment ils allaient voter dans les mois à venir. Monter encore les taux face à une inflation tenace, ou arrêter le resserrement monétaire pour éviter d'étouffer l'économie vacillante? Pour l'instant, les investisseurs anticipent encore au moins un tour de vis de la Fed en mai.

Mais ils s'attendent à ce que la banque centrale américaine commence à signaler la fin de son cycle de hausse, là où la Banque centrale européenne (BCE) devrait continuer plus longtemps. Plus tard dans la semaine, les cambistes se focaliseront sur les données sur la croissance américaine au premier trimestre jeudi et l'indice PCE, mesure préférée par la Fed pour l'inflation, vendredi.

Du côté du Japon, le yen reculait légèrement (-0,10% à 134,29 yens pour un dollar, -0,28% à 147,79 yens pour un euro). Le nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) Kazuo Ueda a à nouveau affirmé lundi qu'il comptait poursuivre la politique monétaire ultra-souple de son prédécesseur. Mais certains observateurs estiment que l'inflation persistante pourrait pousser la BoJ à amorcer un resserrement lors de sa décision de politique monétaire vendredi.