Les recherches se poursuivaient lundi dans une forêt de l'est de Kenya, après les macabres découvertes de 51 corps d'adeptes d'une secte.

Le chef de la police kényane, Japhet Koome, est attendu dans la matinée dans la forêt de Shakahola, située non loin de la ville côtière de Malindi.

Le ministre de l'Intérieur, qui a qualifié dimanche ces morts de "massacre", doit se rendre sur place mardi. Depuis vendredi, 47 corps ont été exhumés, après la découverte initiale de quatre morts par la police le 14 avril. Ce jour-là, onze autres personnes avaient été secourus et hospitalisés. Il s'agit d'adeptes de l'Eglise Internationale de Bonne Nouvelle (Good News International Church) dirigée par Makenzie Nthenge. Il s'est rendu à la police et est en détention depuis le 15 avril. Aucun détail n'est disponible sur l'état des corps et la durée de leur présence dans le sol.

Les policiers s'attendent à retrouver d'autres corps en fouillant la terre rouge de cette forêt où se regroupaient les fidèles de ce culte. Selon la Croix Rouge kényane, "jusqu'à présent, 112 personnes ont été portées disparues" à son bur eau de recherche sur place. Certains adeptes sont encore présents dans la forêt.