Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a annoncé des négociations de paix avec les rebelles de l'Armée de libération oromo (OLA), mardi en Tanzanie.

C'est la première fois que le gouvernement éthiopien déclare officiellement qu'il négocierait avec l'OLA. Des négociations entre le gouvernement éthiopien et l'Armée de libération oromo "vont commencer mardi en Tanzanie", a annoncé Abiy, dimanche soir.

"Le peuple éthiopien et le gouvernement ont ardemment besoin de cette négociation", a déclaré Abiy lors d'une cérémonie, honorant un précédent accord de paix conclu entre le gouvernement fédéral et les forces de la région du Tigré, où des combats avaient éclaté en novembre 2020 et se sont terminés deux ans plus tard.

L'OLA est un groupe dissident du Front de libération oromo, un parti d'opposition autrefois interdit qui est revenu d'exil après l'entrée en fonction d'Abiy en 2018.

Les combats entre l'OLA et le gouvernement fédéral sont distincts des combats au Tigré, mais l'OLA a forgé une alliance avec le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) en 2021.