Les sélections algériennes ''garçons et filles'' de tennis entament mardi,

les épreuves du ''simple et double'' du Championnat d'Afrique U16 ITF/CAT,

dont le coup d'envoi a été donné au Tennis club de Bachdjarah (Alger).

La première rotation a débuté avec l'entrée en lice de Arris Bahloul contre le Tunisien Anas Ben Cheikh et celle de Wassim Benguerguoura devant le Béninois Précieux Becoude. Idem pour leurs compatriotes Kamyl Chebboub et Yacine Meghari qui défieront respectivement le Ghanéen Rafael Dowuna et l'Angolais Daniel Domingo.

Trois autres algériens sont inscrits dans la deuxième rotation. Wissal Boudjemaoui sera opposée contre l'Egyptienne Karina Mohamed, tandis que Fares Belamiri face au Kenyan Ruhan Bhandari. Pour sa part, Chakib Laihem sera opposé au Marocain Camil Guessous.

La troisième rotation est marquée par l'entrée en lice de quatre algériennes: Melissa Benamar Kerfah - Djemil Honvou (Bénin), Houda Benamar - Lina Soussi (Tunisie), Lydia Arezki - Camelia Hadab (Maroc) et Nora Iachouren - Tasnim Ismail (Tunisie).

La favorite algérienne, en l'occurrence Maria Badache, a été exemptée du premier tour. L'Algérienne, tête de sérié N5 affrontera mercredi au deuxième tour, la Rwandaise Melissa Ishimwe Bimenyimana. Au total, cinquante-deux (52) athlètes dont vingt-trois (23) filles issus de dix-neuf (19) pays, prennent part à ce rendez-vous, à savoir: Algérie, Tunisie, Egypte, Libye, Maroc, Cameroun, Kenya, Burundi, Nigéria, Zimbabwe, Ghana, Togo, Mozambique, Bénin, Angola Uganda, Rwanda, Iles Maurice Madagascar.

Au début, les organisateurs avaient annoncé la présence de 64 athlètes (32 garçons et 32 filles) avant le retrait de quelque uns pour diverses raisons.

L'organisation de ce rendez-vous continental est allouée à la Fédération algérienne de tennis (FAT) en collaboration avec la Confédération africaine de tennis (CAT) et la Fédération internationale de tennis (ITF).