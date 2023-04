Quatre (4) projets portant réhabilitation des structures de santé situées dans la commune d’Ain Touila , wilaya de Khenchela, seront "prochainement lancés", a-t-on appris dimanche du président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de cette collectivité locale.

Dans une déclaration à l’APS, M Abdelazziz Bouteraâ a précisé que le lancement des travaux de mise à niveau et d’équipement de quatre (4) salles de soins dans les villages de "Koudiat El Kamh", "Bekar-1", "Bekar-2" et "Bezina", aura lieu après achèvement des procédures administratives nécessaires.

Une enveloppe financière d’environs 10 millions DA a été allouée pour la concrétisation de ces opérations dont la réception est prévue dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, conformément aux cahiers de charges relatifs à ces projets, a-t-il ajouté.

En coordination entre les Directions des Equipements publics (DEP) et de la Santé et de la population (DSP) de la wilaya de Khenchela, toutes les mesures nécessaires seront également prises pour relancer le chantier relatif à la réalisation d’une polyclinique au centre de la commune d’Ain Touila dont les travaux ont été interrompus alors qu'ils ont avancé à 60 %, a relevé, M. Bouteraâ Le P/APC d’Ain Touila a souligné que la réalisation des opérations de réhabilitation des quatre (4) salles de soins et le parachèvement du projet de construction de la polyclinique au centre de la commune d’Ain Touila, contribueront à améliorer les prestations médicales sur le territoire de la commune d’Ain Touila.