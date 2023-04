Pas moins de 1.410 poches de sang ont été collectées à travers 46 mosquées de la wilaya de Constantine, durant le mois de Ramadhan passé, à l’initiative du Centre de transfusion sanguine (CTS) relevant du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr.

Benbadis, a-t-on appris dimanche de son directeur, Khaled Bouzenda.

Le nombre de poches collectées à travers les 46 mosquées ayant été mobilisées pour cette opération durant le mois de Ramadhan a connu une hausse "importante" par rapport au mois de Ramadhan précédent durant lequel 1.167 poches avaient été collectées, a fait remarquer le même responsable, soulignant que ce résultat est le fruit des actions de sensibilisation et d’information menées par les imams des mosquées sur l’importance de ce geste d'opérations de solidarité pouvant sauver des vies humaines. Les poches de sang collectées durant cette période sont destinées à couvrir les besoins en la matière des établissements de santé de la wilaya notamment durant la prochaine saison estivale où la demande en la matière augmente, a fait savoir M. Bouzenda. Il a encore indiqué que les opérations de collecte des poches de sang ont été également réalisées en étroite collaboration entre plusieurs instances et associations à caractère sanitaire et humanitaire à l’instar du bureau local de la Fédération algérienne des donneurs de sang et de l’association de wilaya "Safir Essaiha".

Il est à rappeler que 13.000 poches de sang ont été collectées en 2022 par les services du CTS du Centre hospitalo-universitaire Dr. Benbadis, et ce, dans le cadre des efforts déployés en coordination avec le mouvement associatif.