L’Etablissement hospitalier universitaire (EHU) "1er novembre" d'Oran a, récemment, acquis un nouveau scanner de dernière technologie, et deux écho-cœurs, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de l'Etablissement.

Selon la chargée de communication au niveau de l’EHU d’Oran, Hayet Missoum "c'est le ministère de la Santé qui a pourvu l’hôpital d'un nouveau scanner de dernière technologie et deux écho-cœurs ajoutant que le scanner est en cours d’installation au niveau du service de l’Imagerie médicale, alors que la réception des deux écho-coeurs est prévue prochainement. Il s’agit ainsi d’un scanner de 64 barrettes, pourvu d’une intelligence artificielle qui améliore la qualité de l’image, et d’une capacité à détecter les troubles du rythme cardiaque, a expliqué la même source. Ce nouveau scanner vient ainsi renforcer les équipements de l’EHU d’Oran, qui en possède déjà deux, un au niveau de l’Imagerie médicale et un second au niveau des Urgences, a souligné Mme Missoum.

Cette nouvelle acquisition permettra de prendre en charge plus de patients et de réduire le délai d’attente en ce qui concerne les rendez- vous, a-t-elle encore ajouté.

En ce qui concerne les écho-cœurs, elle a fait savoir que le premier sera placé au niveau du service de cardiologie et le second au niveau de l’unité des soins intensifs en Cardiologie, relevant du même service.