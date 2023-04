Le service pédiatrie "C" relevant du CHU d’Oran organise du 27 au 30 avril en cours les journées pédiatriques qui tourneront autour du "diabète de l’enfant hors TD1" et "les urgences pédiatriques", apprend-on auprès de la cellule de communication du CHUO.

L'évènement est organisé en collaboration avec l’Association algérienne d’aide aux jeunes diabétiques (AAJD) et le club des cardiologues d’Oran, lit-on dans la présentation de cet évènement.

Ces journées renferment deux évènements, un séminaire de formation en diabétologie pédiatrique (le 27 avril) et un colloque sur les urgences pédiatriques du 28 au 30 avril, a-t-on précisé.

La formation complémentaire en diabétologie pédiatrique comporte des communications sur différents thèmes dont "Le syndrome métabolique", "Le diabète de type 2 chez le jeune", "Diabète néonatal", "Le diabète de gestation", "Le nouveau né de mère diabétique".

Le colloque sur les urgences pédiatriques est organisé à la mémoire de la professeure Zahia Chentouf-Mentouri qui a eu une longue carrière en pédiatrie et urgences pédiatriques et a occupé le poste de ministre de la Santé en 1992. Le colloque com porte cinq thématiques, à savoir: "Les urgences métaboliques et endocriniennes", "Les urgences cardio-vasculaires", "Les urgences infectieuses et digestives", "Les urgences respiratoires, ORL et allergiques", "Les urgences neurologiques, psycho-sociales".