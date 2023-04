Deux individus qui étaient en possession de 1,28 Kg de mercure d'argent interdit, ont été arrêtés par la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la daïra d'Abou El Hassan, Nord-ouest de Chlef, rapporte, dimanche, un communiqué de la sûreté de wilaya.

Selon le document diffusé par la cellule de communication de cette institution sécuritaire, la BMPJ d'Abou El Hassan a procédé, dans le cadre des efforts de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, à l’arrestation de deux individus, avec la saisie en leur possession de 1,28 kg de mercure d'argent, interdit en raison de ses usages dangereux, et destiné à la vente illicite dans la même région. L'opération a été réalisée grâce à des renseignements parvenus à la même brigade portant sur la présence de deux personnes qui étaient sur le point de conclure la vente d’une quantité de mercure d'argent, a-t-on ajouté.

Suite à quoi, une souricière a été tendue aux deux suspects et a permis de les interpeller alors qu'ils étaient à bord de deux véhicules touristiques immatriculés à Alger et Tlemcen.

La fouille des véhicules en question a permi s la découverte, dans l’un d'entre eux, d’une bonbonne contenant 1,28 kg de mercure d'argent.

Les deux suspects ont été transférés vers le siège de la BMPJ pour la poursuite de l’enquête, qui a révélé que l'un des deux individus, originaire de Tlemcen, s’apprêtait à livrer le mercure saisi au second suspect venant de la wilaya d'Alger, en contrepartie d'une somme d'argent, selon les détails rapportés dans le même communiqué.

Les deux mis en cause dans cette affaire ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes, pour les chefs d’inculpation de "contrebande, trafic et courtage de produits chimiques dangereux et toxiques entrant dans la composition d'explosifs et leur transport sans autorisation, avec possibilité de leur utilisation dans la magie et la sorcellerie", a conclu le même document.