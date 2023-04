Les services des douanes ont saisi, en coordination avec les services de sécurité, des quantités importantes de gasoil et d'essence chargées à bord de deux camions à Bordj Badji Mokhtar, a indiqué, dimanche, un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD).

Dans le cadre de la poursuite et de l'intensification des efforts conjoints consentis sur le terrain par les brigades opérationnels des douanes et des services de sécurité, "les agents de la brigade polyvalente des douanes de Bordj Badji Mokhtar, relevant des services de l'Inspection divisionnaire des douanes d'Adrar, territoire de compétence de la direction régionale des douanes de Bechar, ont saisi deux camions chargés de 29.000 litres de gasoil et 7000 litres d'essence lors d'une opération conjointe menée en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP)", selon la même source L'opération s'inscrit dans "le cadre de la coordination des efforts entre les différents corps de l'Etat pour protéger l'économie nationale et lutter contre les différentes formes de contrebande", conclut le document.