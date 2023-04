Le pistard international algérien Yacine Chalel aura un mois de mai hyper chargé, avec pas moins de six courses UCI au menu, a-t-il annoncé dimanche sur les réseaux sociaux.

Sans compétition pendant le Ramadan puis l'Aid, le cycliste de Giant Dijon Track Team a annoncé son retour sur les pistes "en toute fin du mois d'avril" courant, à travers "le Grand Prix International d'Athènes". Une compétition de Classe 2, prévue les 28 et 29 du même mois au vélodrome de Maroussi, dans la capitale grecque, Athènes.

"Le GP International d'Athènes marquera le début d'une longue période de compétition, avec pas moins de six courses UCI en un mois et demi dans l'optique de cumuler le plus de points possible dans l'espoir d'une qualification à l'Omnium des prochains Championnats du monde, prévus début août 2023 à Glasgow (Ecosse)" , a ajouté le pistard de 27 ans sur sa page facebook.

Chalel reste sur participation décevante à la Coupe des nations 2023, où un problème de roue arrière au tout début de l'élimination l'avait non seulement empêché de défendre son rang dans cette épreuve, mais aussi de passer le cap des qualifications sur l'Omnium. "J'ai ressenti beaucoup de fatigue physique et psychologique après les deux semaines passées à la Coupe des nations. Malgré une bonne préparation, je n'ai pas pu trouver de bonnes sensations au cours des deux derniers mois", avait-il regretté.

Mais à présent, cet échec est derrière lui, et il espère rattraper le coup pendant le mois de mai, en réussissant un bon parcours qui lui permettra d'engranger un maximum de points en vue des mondiaux sur piste de Glasgow.