Le manager général de la Confédération africaine de tennis (CAT),

le Tunisien Hichem Riani, estime que l’Algérie, pays hôte du Championnat d’Afrique de tennis ITF/CAT des U16 (Alger 25-29 avril) sera à la hauteur le jour ''J'' en matière d’organisation de la compétition.

«La CAT demeure convaincue quant à la réussite de ce championnat sur tous les niveaux, surtout qu’il s’agit de l’Algérie, un des pays leaders du sport et du tennis africains, habitué à l’organisation des grands évènements africains et internationaux «, a déclaré à l’APS Hichem Riani.

‘’L’Algérie a abrité par le passé plusieurs évènements tennistiques marqués par une grande réussite grâce notamment au savoir-faire des comités d’organisation et de la Fédération algérienne de tennis’’, a-t-il ajouté. Selon M. Riani, cette 45e édition regroupera les meilleurs joueurs et joueuses de la catégorie du continent. ‘’Cette nouvelle édition du championnat d’Afrique est considérée comme l’un des évènements majeurs du tennis africain. Un rendez-vous qui va rassembler les 32 meilleurs garçons et 32 meilleures filles d'Afrique de la catégorie au magnifique tennis club de Bachdjarah’’, a expliqué le manager général.

‘’Je souhaite que l’Algérie ne s’arrêtera pas là et continuera à abriter d’autres évènements majeurs africains en 2023 et dans les années à venir’’, a-t-il souligné.

Soixante-quatre (64) athlètes dont trente-deux filles (32) issus de 19 pays sont attendus aux courts de tennis de Bachdjarah, près de Kouba dans la banlieue algéroise : Algérie, Tunisie, Egypte, Libye, Maroc, Cameroun, Kenya, Burundi, Nigéria, Zimbabwe, Ghana, Togo, Mozambique, Bénin, Angola, Ouganda, Rwanda, Iles Maurice, Madagascar. L’organisation de ce rendez-vous continental a été attribuée à la Fédération algérienne de tennis (FAT) en collaboration avec la Confédération africaine (CAT) et la Fédération internationale faîtière (ITF).