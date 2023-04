L’institut national de formation supérieure paramédicale (INFSPM) de Bordj Bou Arreridj, ouvert partiellement à titre exceptionnel depuis trois années, vient d’obtenir l’arrêté de sa création qui "lui permettra d’avoir un budget spécial de gestion et d’améliorer les conditions de scolarisation et d’encadrement", a-t-on appris dimanche de sa directrice Nouara Merazga.

Cet arrêté, a-t-il précisé à l’APS, met fin au problème administratif et juridique de l’institut ouvert exceptionnellement et partiellement depuis trois ans par le ministre de tutelle pour atténuer la pression sur l’institut de formation spécialisée de Sétif en tant qu’annexe de ce dernier, réservée aux étudiants de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Cette situation, a ajouté Mme Merazga, a conduit l’administration et les autorités de wilaya à rechercher des solutions d’urgence pour le financement, l’hébergement des étudiants et le détachement des encadreurs en coordination avec la direction locale de la santé et l’université Mohamed El Bachir El Ibrahimi, outre le recours à des médecins du CHU de Sétif et des établisse ments hospitaliers publics et privés de la wilaya.

Désormais, l’INFSPM peut prendre en charge ses étudiants par l’ouverture de l’internat de l’institut d’une capacité de 300 lits divisé en deux parties une pour les garçons et la seconde pour les filles, en plus de l’équipement de ses classes et l’acquisition des équipements et matériels nécessaires pour la formation, a assuré sa directrice.

La première promotion de cet institut sortira au cours de cette année 2023 au terme d’une formation de trois années et sera composée de 88 infirmiers de santé et 50 manipulateurs d’appareils de radiologie. Elle sera rejointe en 2024 par une autre promotion de sages-femmes dont la formation dure quatre années, est-il indiqué.