Vingt nouveaux transformateurs électriques ont été mis en service à travers 12 communes de la wilaya de Blida depuis le début de l'année en cours, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz.

Les 20 transformateurs électriques ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'investissement de l'année 2023 portant réalisation de 38 installations similaires, a indiqué une responsable à la direction.

Ces nouvelles installations ont permis d'améliorer la qualité du service fourni aux clients, notamment par la prise en charge du problème de coupures de courant électrique et de chute de tension à travers les 12 communes ciblées, à savoir, Ouled Yaich (comptant la plus forte densité d'habitants au niveau de la wilaya) Soumâa, Bougara, Ouled Slama, Meftah, Chebli et Ben Khelil (à l'Est de Blida), Bouârfa, Ain Romana, Mouzaia (à l'Ouest) et Beni Merad (au Nord).

Le programme d'investissement 2023, visant à améliorer l'approvisionnement en énergie électrique, particulièrement durant la saison estivale, prévoit la réalisation de pas moins de 95, 5 km de réseau électrique, selon la même source.

Sur un autre volet et concernant l'accompagnement de l'investissement, la direction de distribution a procédé, durant le premier trimestre de cette année, au raccordement de 24 exploitations agricoles au réseau électrique, a-t-on ajouté.

Au titre de ce même programme, des travaux sont en cours pour le raccordement de 59 autres exploitations agricoles, tandis que les opérations de branchement de 23 autres exploitations seront lancés "prochainement", a précisé la même source.

En outre, au titre des mêmes mesures visant le développement du secteur agricole, quelque 24 compteurs électriques ont été installés au profit d’exploitations agricoles sans payement préalable des redevances.