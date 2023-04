Une enveloppe financière de près de 145 millions DA a été allouée à deux

opérations visant la réhabilitation et l’amélioration des conditions de vie des

habitants du vieux quartier Zaouïa situé sur les hauteurs de la ville de Tébessa, a indiqué dimanche le wali Saïd Khelil.

Lors d’une rencontre tenue à la wilaya avec des représentants des habitants de la cité, le chef de l’exécutif local a précisé qu’une première opération mobilisant une enveloppe financière de 25 millions DA a été lancée pour la requalification de plusieurs tronçons routiers du quartier, en attendant l’engagement d’une deuxième opération de rénovation du réseau de distribution d’eau potable pour 120 millions DA.

Ces actions permettront de rénover les réseaux de distribution d’eau potable, d’éliminer les fuites qui affectent le vieux réseau vétuste et de requalifier les routes de la cité, a précisé M. Khelil.

Le wali a donné des instructions aux responsables des secteurs concernés présents à la rencontre dont les directeurs des ressources en eau, de l’ADE et de l’urbanisme pour élaborer un plan de travail d’urgenc e en vue de résoudre les dysfonctionnements relevés dans l’approvisionnement en eau potable de la cité Zaouïa, mobiliser les ressources nécessaires pour couvrir les besoins des habitants et arrêter un calendrier équitable et régulier de distribution de l’eau à toutes les cités.

Il a également recommandé d’intensifier la lutte contre les branchements illicites sur les réseaux d’alimentation en eau et d’engager les mesures répressives contre les contrevenants, appelant les citoyens à signaler toute fuite sur le réseau aux services concernés pour qu’elle soit réparée.

Les habitants de la cité Zaouïa ont tenu dimanche matin un rassemblement devant le siège de la wilaya pour réclamer l’amélioration de leur approvisionnement en eau potable, notamment avec l’approche de l’été.