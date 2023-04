Une centaine d'exposants prendront part à la 12e édition du Salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives "Khotwa", qui débarquera à Oran dans la deuxième étape de sa tournée nationale composée de 3 étapes, a-t-on appris, lundi, des organisateurs.

Plusieurs universités, écoles supérieures et nationales de la région Ouest du pays participeront à ce salon, en plus des centres et instituts de formation professionnelle, des agences d'emploi et d'aide au développement de l'entrepreneuriat, entre autres, a souligné "WIN advents Agency", organisatrice du salon.

Cette édition signera le nouveau départ pour le plus grand évènement de l’orientation et de la formation du pays et sera un vaste espace d’échange sur les choix d’études, les formations et les opportunités à saisir pour bâtir un avenir prometteur pour toute la jeunesse algérienne. Les jeunes visiteurs seront ainsi orientés de façon efficace, grâce à la présence des professionnels de la formation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, les organismes de soutien à l’entrepreneuriat, les dénicheurs de talents et les recruteurs, qui pourront apporter un éclairage pertinent aux visiteurs sur leurs plans de carrière et leurs projets futurs.

Un riche programme d’activités accompagnera l’exposition avec des mini formations et coachings gratuits offerts aux jeunes visiteurs, en plus de conférences et d'ateliers sur de nombreux sujets et spécialisations, qui seront ouvertes au grand public. Oran sera ainsi la deuxième étape de cette manifestation scientifique, la première sera à Alger, les 29 et 30 avril, et la troisième aura lieu à Tlemcen, le 4 mai prochain.

La précédente édition du salon avait connu un engouement particulier avec plus de 30.000 visiteurs dans ses différentes étapes.