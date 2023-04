Plus de 49,45 millions d'abonnés à l'internet fixe et mobile ont été enregistrés en 2022 en Algérie, contre 45,94 millions en 2021, représentant une évolution de 7,64% en une année, selon le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Sur les 49,45 millions d'abonnés, 44,75 millions étaient abonnés à l’internet mobile (GSM, 3G et 4G) au 31 décembre 2022 (41,78 millions à la même période de 2021) et 4,69 millions étaient abonnés à l’internet fixe (ADSL, 4G LTE et FTTH) au 31 décembre 2022 (4,16 millions à la même période de 2021), relève le rapport. S'agissant de l'internet fixe, l'ARPCE note que sur les 4,69 millions d'abonnés au 31 décembre 2022, plus de 2,79 millions étaient abonnés à l’ADSL, 1,42 million à la 4G LTE et 478 172 abonnés à la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH). Sur le nombre global des abonnés à l’internet fixe, 97,58% étaient des abonnés résidentiels contre seulement 2,42% abonnés professionnels.

Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres internet fixe, 85,05% enregistraient des débits entre 10 Mégabits par seconde (Mbps) et 20 Mbps, 14,35% entre 20 Mbps et 50 Mbps, 0,35% entre 50 Mbps et 100 Mbps et 0,23% plus de 100 Mbps.

Le volume du trafic data global consommé au 31 décembre 2022 était estimé à 1809 Gigaoctets (1,8 Téraoctets) tandis que le revenu mensuel moyen de data par abonné était évalué à 1150 DA.

Internet mobile : une évolution de 7,13% d'abonnés en une année

Concernant l'évolution du marché de l'internet mobile, plus de 44,75 millions d'abonnés ont été enregistrés au 31 décembre 2022, contre 41,78 millions au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 7,13% en une année.

Sur les 44,75 millions d'abonnés à l'internet mobile à la fin de l'année dernière, 38,79 millions étaient abonnés au réseau mobile 4G (34,50 millions à la fin de 2021) et 5,96 millions à la 3G (7,27 millions au cours de la même période de l'année 2021). L'ARPCE relève, par ailleurs, un volume data dépassant les 827 millions de Gigaoctet (Go) consommé en 2022 en Algérie, contre 586 millions Go en 2021, estimant le revenu mensuel moyen par abonné Data à 317 DA en 2022, contre 966 DA en 2021.

Il est noté, par ailleurs, une augmentation de l'utilisation moyenne de la bande passante en Algérie au cours de 2022, atteignant ainsi les 3220 Gigabits par seconde (Gbps) contre 2000 Gbps en 2020, soit un t aux d’évolution de 61%.