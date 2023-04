La Suisse a fermé son ambassade à Khartoum et évacué le personnel et leurs familles en raison de la situation sécuritaire au Soudan, a annoncé le ministère suisse des Affaires étrangères.

"Nos employés et leurs familles ont été évacués et sont en sécurité", a tweeté dimanche soir le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas précisé combien de personnes avaient été secourues, mais a indiqué que les personnes évacuées étaient en bonne santé, deux d'entre elles étant en route pour l'Ethiopie voisine et les autres ayant été évacuées vers Djibouti.

Le ministère avait indiqué vendredi qu'une centaine de ressortissants suisses étaient enregistrés au Soudan et que d'autres se rendaient dans la région de la mer Rouge en tant que touristes. Le Soudan est en proie depuis plus d'une semaine à de violents combats entre armée régulière et paramilitaires. Des milliers d'étrangers, dont des diplomates et des travailleurs humanitaires, ont également été bloqués et les pays s'efforcent d'évacuer leurs ressortissants.