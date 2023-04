Le Royaume-Uni et l'Egypte ont appelé lundi à un cessez-le-feu au Soudan, a indiqué un communiqué du bureau du gouvernement britannique, à l'issue d'une conversation téléphonique entre le Premier ministre Rishi Sunak et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

"Les dirigeants ont exprimé leurs préoccupations face à l'escalade de la violence au Soudan et aux risques de détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire", a souligné le communiqué. "Ils sont convenus que le Royaume-Uni et l'Egypte coordonneraient leurs efforts diplomatiques avec leurs partenaires internationaux, notamment l'Union africaine, pour parvenir à un cessez-le-feu et à une transition vers un régime civil stable."

Par ailleurs, Rishi Sunak a annoncé la fin de l'opération d'évacuation du personnel de l'ambassade britannique à Khartoum et les membres de leurs familles. "Les forces armées du Royaume-Unis ont terminé une opération complexe d’évacuation de diplomates britanniques et de leurs familles du Soudan sur fond d’escalade de violence", a-t-il conclu.

Le Soudan est en proie depuis plus d'une semaine à de violents combats entr e armée régulière et paramilitaires. Des milliers d'étrangers, dont des diplomates et des travailleurs humanitaires, ont également été bloqués et les pays s'efforcent d'évacuer leurs ressortissants. Les violences déclenchées le 15 avril ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3.700 blessés.