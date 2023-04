Le gouvernement colombien a récupéré six pièces précolombiennes qu'une citoyenne américaine a rendues volontairement, a rapporté le ministère colombien des Affaires étrangères.

Avec ce dernier lot, la Colombie aura récupéré 537 pièces de son patrimoine culturel au cours des cinq derniers mois. Les pièces sont des échantillons des créations de cultures appartenant aux régions archéologiques des hauts plateaux de Nariño et du Cauca moyen, qui se sont développées dans le sud-ouest du pays, selon un communiqué du ministère colombien des Affaires étrangères.

"L'ensemble des biens avait été acquis par la citoyenne Barbara Steele qui les a volontairement restitués en juillet 2018 au consulat de San Francisco", a détaillé le ministère des Affaires étrangères.

Parmi les objets restitués figurent des vases et d'autres pièces, dont plusieurs sont attribuées à la culture Quillacinga, qui s'est développée principalement dans l'actuel département de Nariño, à la frontière avec l'Equateur. Le retour des pièces précolombiennes est le fruit d'une collaboration binationale renforcée par des accords entre la Colombie et les Etats-Unis co ncernant "l'imposition de restrictions à l'importation de matériaux archéologiques et ethnologiques de la République de Colombie".

Les pièces ont été amenées en Colombie dans l'avion présidentiel qui a transporté le président lors de sa récente visite aux Etats-Unis.

Les pièces restituées s'ajoutent aux 531 qui sont revenues au pays entre septembre 2022 et janvier 2023, la plupart transportées dans l'avion présidentiel, grâce aux encouragements du ministère des Affaires étrangères, de la présidence colombienne et de la Maison militaire.