Des actions de solidarité et des activités artistiques en faveur des enfants malades issus de familles nécessiteuse ont été organisées samedi au niveau des établissements hospitaliers de la wilaya de Mascara, à l’occasion de l’Aïd EL Fitr, a-t-on appris du président du Comité de wilaya du Croissant Rouge Algérien (CRA), organisateur de cette initiative.

Organisées en collaboration avec la direction de la santé, ces activités ont ciblé les enfants malades, âgés de 7 ans à 13 ans, actuellement pris en charge au niveau de sept établissements hospitaliers publics des daïras de Mascara (2 établissements), Tighennif, Ghriss, Sig, Mohammadia et Oued El Abtal, a indiqué à l’APS, Benali Darir.

Les enfants malades ont bénéficié d’actions de solidarité, ainsi que d’activités artistiques et de divertissement, comprenant des spectacles de clowns, d’illusionnistes et de chansons éducatives, ainsi que la distribution de cadeaux et de jeux, qui leur ont apporté de la joie et leur ont fait oublier les souffrances de la maladie loin de la chaleur familiale, selon la même source.

A la faveur de cette initiative, des aides alimentaires ont été distribuées au profit de 50 familles nécessiteuses, dont celles des enfants malades se trouvant actuellement dans les établissements de santé.

Cette opération de solidarité a été réalisée grâce à l’adhésion des comités communaux du CRA à Mascara, Tighennif, Ghriss, Sig, Mohammadia et Oued El Abtal, a-t-on indiqué.

Cette initiative entre dans le cadre du programme de solidarité spécial "Aïd El Fitr", élaboré par le comité de wilaya du CRA, qui comprend également l’organisation d’activités artistiques et de solidarité au profit des personnes résidant dans les foyers pour personnes âgées des villes de Mascara et Sig et la distribution de vêtements, cadeaux et jeux de l’Aïd, et ce, au grand bonheur des enfants issus de familles démunies et orphelins qui vivent dans des zones reculées de la wilaya, outre la distribution de colis alimentaires aux familles nécessiteuses, selon M. Darir.