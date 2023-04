Un triplé de l'international Algérien de Riyad Mahrez a permis à Manchester City de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Angleterre en dominant aisément (3-0) Sheffield United, club de D2, samedi à Wembley.

L'ailier algérien avait ouvert le score sur penalty à la 40e, avant d'ajouter deux autres buts à la 61e et 66e minute. L'autre demi-finale opposera dimanche Manchester United à Brighton, également à Wembley. Malheureux dans sa tentative contre le Bayern Munich en Ligue des champions, mercredi, Erling Haaland a dû céder la place à Mahrez qui a pris parfaitement à contre-pied Wesley Foderingham (1-0, 40e). Haaland a été à deux doigts de marquer à la 56e en se jetant pour reprendre une frappe déviée de Sergio Gomez, mais c'est Mahrez qui a doublé la mise en récupérant un ballon au milieu de terrain avant de voir la mer rouge et blanche s'ouvrir devant lui pour aller tromper de près le gardien adverse (2-0, 61e).

Cinq minutes plus tard, une bonne temporisation de Jack Grealish sur la gauche de la surface de réparation lui a permis der servir en retrait et à ras de ter re Mahrez pour achever son triplé (3-0, 66e) et devenir le premier joueur à réaliser pareille performance à ce stade de la compétition depuis 1958. Deux minutes plus tard, Guardiola rappelait sur le banc Haaland et Grealish, car il reste encore beaucoup de matches à fort enjeu avant le fin de la saison.

Dimanche, Manchester United et Brighton s'affronteront, également à Wembley, pour rejoindre City en finale qui se déroulera le 3 juin

"On a pris le match très au sérieux", souligne Mahrez

Riyad Mahrez l'ailier de Manchester City et auteur d'un triplé lors de la demi-finale de Coupe d'Angleterre remportée 3-0 contre Sheffield United, a affirmé samedi avoir fait un bon match, se disant se concentrer davantage sur le championnat pour continuer à enchainer les victoires.

"Cela fait très plaisir (de marquer un triplé). Le plus important est que cela faisait trois saisons de suite que nous arrivions en demie et qu'on perdait. Aujourd'hui, on voulait s'assurer d'aller en finale. Je pense qu'on a fait un bon match. Je ne sais pas lequel de mes buts et le meilleur, mais c'est une bonne prestation collective. On a pris le match très au sérieux. C'est très important d'être en finale. On veut vraiment travailler dur dans toutes les compétitions en cours (Manchester City est aussi en lice pour le titre de champion d'Angleterre et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions), a-t-il à la chaine ITV.

"Maintenant on va devoir se concentrer sur le championnat et notre prochain match contre Arsenal (mercredi). On a un très bon groupe et une très bonne équipe et on doit continuer sur notre lanc ée.", a-t-il ajouté.