La sélection nationale algérienne U17 de handball évoluera dans le groupe A, lors de la 19e édition du Championnat méditerranéen (garçons) de la catégorie qui aura lieu du 23 au 30 avril 2023 à Nabeul, Beni Khiar en Tunisie, a rapporté le site Fennec Handball sur sa page facebook.

Les Algériens auront à affronter dans leur groupe le Monténégro, l'Italie, le Koweit, l'Arabie Saoudite, la Tunisie et la Turquie.

Le second groupe est composé de la France, la Grèce, la Roumanie, l'Espagne, l'Egypte et la Croatie.