Les Philadelphia 76ers, qui mènent leur série de plays-offs 3 à 0 face aux Brooklyn Nets, seront toutefois privés de leur pivot vedette Joël Embiid, blessé au genou droit, samedi à New York, au premier tour des en phase finale de la saison 2022-23 de NBA.

La star franco-camerounaise, favorite pour le titre de MVP de la saison régulière, a terminé la rencontre -musclée- de jeudi en boitant et une IRM (imagerie par résonance magnétique, ndlr) a confirmé qu'il ne serait pas apte pour cette quatrième rencontre, à l'issue de laquelle les Sixers peuvent décrocher leur billet pour les demi-finales de conférence.

Si "Phila", un des outsiders pour le titre, s'incline à Brooklyn, une cinquième rencontre aura lieu en Pennsylvanie le 24 avril.

Dans la conférence Ouest, les Los Angeles Clippers devront eux aussi se passer d'une de leurs pièces maîtresses samedi: déjà absent jeudi, Kawhi Leonard est forfait pour la deuxième rencontre d'affilée à domicile face aux Phoenix Suns, là encore en raison d'un genou droit douloureux, a annoncé sa franchise californienne.

Avec 38 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, Leonard avait été le grand artisan de la victoire inaugurale des "Clipps" dans l'Arizona (115-110) le 17 avril. L.A., qui est également privé de Paul George pour l'ensemble de ce premier tour de play-offs, a depuis enregistré deux revers face aux Suns et est mené 2 à 1. Dans ces play-offs, deux autres phénomènes de la NBA sont convalescents: Ja Morant (Memphis Grizzlies) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Le premier, touché à une main et absent du match 2 remporté par les Grizzlies, est très incertain pour la rencontre prévue samedi soir sur le parquet des L.A. Lakers, alors que les deux franchises sont au coude-à-coude (1-1).

Quant au "Greek freak" (Monstre grec), il continue de soigner son dos, endolori depuis la dernière rencontre face au Miami Heat (138-122), et un point d'interrogation demeure sur sa présence sur le parquet floridien samedi soir.

Il fait "tout son possible pour être apte", a sobrement commenté l'entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer. Là aussi, les deux équipes sont à égalité 1-1.