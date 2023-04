Cinquante-quatre personnes ont été tuées et plus de 450 blessées à causes des pluies diluviennes qui ont frappé durant les dernières semaines le nord de l’Angola, a révélé le ministre d'Etat et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Furtado.

"Les fortes pluies qui ont touché les provinces de Luanda, Lunda Norte et Cabinda, ont fait plus 44.000 sinistrés et endommagé plus de 4.000 habitations", a déclaré M. Furtado dans un point de presse. Soulignant que ces chiffres sont encore provisoires, il a noté que le nombre élevé des victimes est attribué à des facteurs tels que l'occupation désordonnée des terrains, les multiples déficiences des infrastructures urbaines, ainsi que le non-respect des règlements de construction.

Il a ainsi mis en garde que la situation est critique et nécessite des mesures urgentes pour y remédier, notant que le gouvernement se penche actuellement sur l’élaboration d’un plan d'urgence qui sera mise en œuvre dès la semaine prochaine.

"Dans le cadre de ce plan, plusieurs mesures seront entreprises pour venir en aide aux sinistrés, notamment l’acquisition des matériaux de co nstruction et la distribution des vêtements et de la nourriture", a-t-il poursuivi.