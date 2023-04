Un certain nombre de flamants roses ont été retrouvés morts au niveau de la zone humide "Lac Tilamine" située à 10 km à l'Est de la ville d'Oran, a-t-on appris mercredi auprès de la Conservation des Forêts de la wilaya.

Entre 60 et 70 oiseaux de cette espèce ont été retrouvés morts au niveau de la zone de Hassi Mefsoukh dans la zone humide "Lac Tilamine", a souligné le conservateur des forêts, Rachid Fatati. Après que la Conservation des Forêts ait été informée, mercredi, de la nouvelle de la mort des flamants roses par l'Association pour l'Elevage des Oiseaux, la protection faunistique et l’environnement "Chafie Allah", les services des forêts se sont rendus sur les lieux et ont adressé des correspondances aux Directions des services agricoles et de l’environnement, a ajouté le même responsable.

Demain, jeudi, le comité de wilaya en charge des plans d'eau devra prélever des échantillons afin de les analyser pour déterminer les causes ayant entrainé la mort des flamants roses, a-t-on indiqué. Le Lac Tilamine est considéré comme l'une des zones humides les plus importantes dans l'Ouest du pays. Elle est classée dans le cadre de la convention internationale de Ramsar, car c'est un point de rassemblement pour de nombreux oiseaux migrateurs comme le flamant rose.