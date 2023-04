Le programme de permanence des commerces a été suivi samedi à travers sept (7) wilayas de l'Est du pays à un taux avoisinant 100%, a affirmé le directeur régional du commerce et de la promotion des exportations de la région de Batna.

L’ensemble des commerçants réquisitionnés, des wilayas d’Oum El Bouaghi, de Biskra, de Tébessa, de Constantine, de Khenchela et d’Ouled Djellal, dépendant de cette direction, a respecté le système de permanence de l’Aid El Fitr, selon les constatations faites sur le terrain par les agents de contrôle, a déclaré à l’APS Mohamed Serdoune.

A titre d'illustration, dans la wilaya de Batna, un seul commerçant n’a pas respecté son engagement parmi les 6.125 commerçants réquisitionnés pour assurer cette permanence et l’approvisionnement régulier des citoyens en produits alimentaires et services nécessaires durant cette fête religieuse, a indiqué, le directeur régional.

Le même responsable a précisé que le programme établi à travers les sept (7) wilayas de l’Est du pays , a été largement suivi par les commerçants à l’exception de trois (3) comm erçants (boulangerie et deux boucheries) qui n’étaient pas au rendez-vous le premier jour de l’Aid et un (1) seul commerce constaté absent pendant le deuxième jour, dans la wilaya de Batna. A noter que 3.366 commerçants spécialisés en alimentation générale, fruits et légumes, 2.786 en d’autres activités, 733 boulangeries, 19 laiteries, 43 minoteries et 10 unités de conditionnement d’eau minérale, ayant fait l’objet de contrôle par 277 agents relevant du secteur du commerce, mobilisés à travers les sept (7) wilayas de l’est du pays relevant de cette direction.