Les commerçants et prestataires de services des wilayas de l’ouest du pays ont totalement respecté leur engagement à assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd El Fitr, a-t-on appris samedi du directeur régional du commerce et de la promotion des exportations d’Oran, Djillali Seboui.

Dans une déclaration à l’APS, M. Seboui a indiqué que 214 agents, chargés de contrôler le degré d’engagement des commerçants et prestataires de services à assurer la continuité durant ces deux jours fériés de l’Aïd ont observé, à travers les inspections et le contrôle sur le terrain, le respect total de la permanence, assurant aux citoyens les différents services y compris l’approvisionnement régulier des produits alimentaires, fruits et légumes ainsi que le pain durant cet évènement religieux.

Le même interlocuteur a ajouté que le respect de la permanence a été observé dans toutes les wilayas relevant de la direction régionale d’Oran, à savoir Oran, Sidi Bel Abbes, Tlemcen, Aïn Témouchent et Mostaganem et aucune plainte de citoyens n’a été enregistrée concernant la défection des ser vices durant les deux jours de l’Aïd.

De son côté, le chef du bureau de la wilaya d’Oran de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Mouad Abed, a souligné l’adhésion des commerçants et prestataires de services de la wilaya à garantir la continuité du service mis en œuvre par la direction de wilaya du commerce et de la promotion des exportations, faisant observer qu’il s’agit d’une instruction qui a été suivie par le bureau de la wilaya du syndicat avec les 27 équipes chargées pour contrôler le degré d’engagement de la permanence.

Le même interlocuteur a aussi affirmé l’adhésion de commerçants qui ne sont pas concernés officiellement par la permanence, durant les jours de l’Aïd, dans l’opération, grâce aux opérations de sensibilisation effectuées par l’Union générale des commerçants et artisans algériens, ce qui a contribué à satisfaire les différents besoins des citoyens en pareille circonstance. Abed Mouad a en outre appelé à augmenter le nombre des permanenciers, lors des prochains évènements religieux et nationaux, par la mise en place d’un dispositif d’encouragement et de facilitation pour inciter les commerçants à adhérer à cette opération qui ne sert, en fin de compte, que le consommateur.

Les directions de wilaya du commerce et de la promotion des exportations rattachées à de la direction régionale d’Oran avaient réquisitionné 6.241 commerçants, producteurs et prestataires de services pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd El Fitr, dont 3.517 commerçants dans le domaine des denrées alimentaires, les légumes et les fruits.