"La Commission mixte algéro-française Histoire et Mémoire a tenu, hier, sa première réunion par visioconférence, durant laquelle la partie algérienne a présenté une feuille de route conformément aux principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration d'Alger signée le 27 août 2022 entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue français, M. Emmanuel Marcon, et dans la déclaration du Comité intergouvernemental de Haut niveau, tenu à Alger les 9 et 10 octobre 2022", lit-on dans le communiqué.

Durant cette rencontre, "les deux parties ont convenu du traitement de toutes les questions relatives à la période coloniale, la résistance et la Glorieuse guerre de libération", ajoute la même source, précisant qu'elles ont convenu également de "poursuivre la concertation et les contacts pour la mise en place d'un programme d'action futur, et de fixer les prochaines réunions de la Commission mixte".