Le pétrole restait en légère baisse vendredi, après avoir dévissé sur la semaine d'environ 6%, les craintes autour de l'économie américaine persistant après des indicateurs économiques moins encourageants que prévu.

Lors des échanges de la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin glissait de 0,18%, à 80,95 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, abandonnait 0,16%, à 77,25 dollars.

Des données économiques décevantes aux Etats-Unis ravivent les craintes quant à la santé de la première économie mondiale. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont plus augmenté que prévu, et les reventes de logements aux Etats-Unis ont baissé en mars, plus qu'anticipé par les analystes, selon des données publiées jeudi. Enfin, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie est tombée au plus bas depuis mai 2020.