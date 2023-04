La direction de la protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou a annoncé, vendredi, le lancement prochain de l'opération de recrutement de surveillants de plages et de baignades, selon un communiqué de cette institution.

Selon le document, un test de recrutement d'agents saisonniers pour la surveillance des plages et des baignades sera organisé en mai prochain, en prévision de la saison estivale 2023. Les intéressés ont été invités à déposer, auprès de l'unité de protection civile la plus proche, une demande de participation au test et un dossier dont les pièces demandées sont consultables sur la page officielle de la direction de la protection sur les réseaux sociaux.

Les besoins exprimés en matière de surveillant de plages et de baignades pour cette saison estivale est de 130 agents pour le mois de juin, puis de 175 postes pour chacun des mois de juillet, août et septembre, selon le communiqué. Les dates et les lieux de déroulement du test de recrutement ont été arrêtés.

Il s'agit du 12 mai prochain au niveau de la plage communale de Tigzirt et du lendemain (13 mai) à l a plage carroubier dans la commune d'Azeffoune, a-t-on précisé de même source.

Pour rappel, Tizi-Ouzou compte actuellement 8 plages autorisées à la baignade réparties sur les deux daïra du littoral a savoir Tigzirt et Azffoune à raison de 4 plages chacune, avec la perspective d'en ouvrir d'autres.