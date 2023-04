La Direction des services agricoles (DSA) d’El Bayadh a établi un programme de plantation d’une superficie de 100 hectares (ha) de tournesol comme première expérience dans la wilaya, a-ton appris auprès de cet établissement.

Le chef du service organisation de la production et d’appui technique, Omar Rimes, a indiqué à l’APS que cette opération entre dans le cadre du programme national élaboré par le ministère de tutelle pour développer la filière des plantes oléagineuses, en programmant une surface de 100 ha comme première expérience dans la wilaya.

Cette superficie est répartie entre la zone de Brizina avec une surface de 70 ha et El Benoud (30 ha), sachant que cette surface sera étendue ultérieurement pour ce type de cultures agricoles selon les résultats obtenus de cette opération. Le lancement de l’opération de mise en culture de la surface en question aura lieu prochainement.

Les services de l'Office national des céréales et des légumes secs assureront l'approvisionnement en semences des agriculteurs engagés dans ce programme.

Pour la réussite de cette opération, les services agricoles ont mis en place un comité de wilaya regroupant divers acteurs, tels que la Chambre d'agriculture, l'Office national des céréales et légumes secs et l'Institut national des grandes cultures de Saïda pour veiller au suivi des étapes de cette opération ayant débuté par une large campagne de sensibilisation pour assister les agriculteurs à ce type de culture agricole.

Une journée de formation est prévue, la semaine prochaine, en faveur des agriculteurs pour leur faire connaître l’importance de ce programme et les avantages fournis par l’Etat, à l’instar du soutien des adhérents à ce programme avec un montant de 3.000 DA pour la production d’un quintal.

Les services de l’Office national de céréales et légumes secs fournira, pour sa part, des moissonneuses durant la campagne de récolte, en plus de l’accompagnement, le suivi technique et la vulgarisation agricole assurés par les instituts technologiques concernés, entre autres avantages devant permettre la réussite de cette opération.