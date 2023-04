La Compagnie industrielle des transports algériens (CITAL), qui a développé un savoir-faire notamment en matière d'assemblage et maintenance des tramways, est appelée à jouer un rôle important dans la mise en oeuvre du Programme ferroviaire national, à travers plusieurs projets en cours, indique la PDG de cette entreprise basée à Annaba, Wahida Chaab.

"Nous avons des projets dans le cadre du développement de l'industrie ferroviaire entamé par les pouvoirs publics, et plus spécifiquement par la Société nationale du transport ferroviaire (SNTF)", a souligné Mme Chaab à l'APS.

"Nous sommes en train de travailler avec le groupe public Ferrovial, spécialisé dans la fabrication du matériel et des équipements ferroviaires, pour installer, d'une façon pérenne, cette industrie stratégique dans l'Est du pays, conformément aux instructions des hautes autorités du pays", a-t-elle ajouté.

Le programme ferroviaire tracé par les pouvoirs publics vise à atteindre 12.500 km de rail à moyen terme, auxquels s'ajoutent de nouvelles lignes dans le grand Sud, d'une longueur de 2.5 00 km.

Mme Chaab a assuré que la société, créée initialement pour satisfaire les besoins en tramways des projets en cours et futurs en Algérie, est prête à travailler sur d'autres types de matériels roulants tels que les métros, les monorails et les locomotives, relevant que des études de faisabilité ont été entreprises au niveau de CITAL et de Ferrovial pour accueillir différents types de matériel roulant pour l'assemblage et la fabrication de certaines pièces et sous-ensembles.

L'objectif est d'augmenter les capacités nationales, a-t-elle souligné, en précisant que l'importation sera limitée uniquement aux organes non produits localement.

Dans cette optique, "nous voulons investir avec Ferrovial dans la fabrication des locomotives, des trains grandes lignes et d'autres types, pour couvrir le besoin national en premier lieu et exporter en deuxième lieu, notamment dans le cadre de la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine)", a-t-elle poursuivi.

CITAL, qui a réalisé en 2022 un chiffre d'affaire de plus de 4 milliards DA, veut aussi aller vers la prestation et l'expertise après 12 ans d'existence et d'activité, a-t-elle avancé, citant dans ce cadre la Tunisie à laquelle elle veut proposer ses prestations pour les tramways des villes de Tunis et de Sfax.

Maintenance: plus de 40% de taux d'intégration

Concernant le développement de CITAL, Mme Chaab a cité un investissement en cours à Annaba pour assurer les besoins en maintenance des trains Coradia (train polyvalent de grande ligne bi-mode avec une vitesse de 160 km/h) avec la SNTF.

CITAL, qui s'occupe de la maintenance de tous les tramways du pays, a effectué en 2022 près de 1.200 visites préventives et réalisé près de 13.000 interventions en maintenance corrective pour le matériel roulant, plus de 1.800 interventions en maintenance préventive d'installations fixes, et près de 1.000 interventions en maintenance corrective d'installations fixes, selon la même responsable.

La société assure également des prestations de grandes révisions qui touchent des organes des tramways tels que le bogie, le système de freinage, le compresseur et la climatisation, a ajouté Mme Chaab.

Ainsi, la PDG de CITAL a relevé que le taux d'intégration dans l'activité de maintenance est autour de 40% avec un personnel 100% algérien depuis plusieurs années, ayant accumulé une grande expertise, précisant que toutes ces prestations sont faites en Algérie grâce aux investissements consentis par l'entreprise.

Elle a indiqué dans ce sens que sa société était précurseur au niveau du Moyen Orient et en Afrique à avoir acquis des bancs d'essai spécifiques d'une grande technologie, qui sont actuellement installés à l'usine de Annaba, où se font les grandes révisions.

CITAL travaille aussi pour densifier son réseau de sous-traitance locale en accompagnant et certifiant davantage d'entreprises locales, a-t-elle ajouté, citant des partenariats stratégiques avec des entreprises publiques et privées, selon la même responsable.

Un centre de conception et de fabrication mécanique à été également lancé par l'entreprise à Sétif pour assurer les besoins internes en matière de pièces de rechange et même pour d'autres clients, a-t-elle fait savoir, annonçant à l'occasion le lancement prochain d'un laboratoire d'analyses des huiles.

Toujours, dans le cadre de la stratégie de l'entreprise en matière d'intégration, Mme Chaab a mis en exergue le développement, en interne, d'activités d'expertise totalement autonomes, notamment dans le domaine des voies ferrées et de la fibre optique (maintenance, expertise, réparation et rénovation).