Le ministre des Finances, Laziz Faid a mis l'accent, samedi, sur l'impérative accélération de la cadence de numérisation du secteur des Finances en Algérie, relevant l'importance de ce processus dans la réussite des réformes économiques en cours.

Dans un message de félicitations adressé aux cadres et employés du secteur des finances à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, M. Faid a rappelé l'importance du secteur qui est "un des principaux acteurs dans la concrétisation des différentes politiques sectorielles", soulignant "l'urgence" de sa numérisation et de sa modernisation pour la réussite des réformes engagées par les pouvoirs publics.

Il a insisté, par la même occasion, sur "la poursuite du processus de modernisation du secteur et l'accélération de la cadence de numérisation de toutes les activités de la finance générale à tous les niveaux", et ce, a-t-il fait observer "compte tenu de l'importance de l'établissement d'un nouveau système de gouvernance basé sur l'efficacité, à travers la consécration effective de la culture de travail reposant sur l'évaluation selon les résultats, partant de la perspective d e l'amélioration de la qualité du service public fourni par le secteur".

Le premier argentier du pays a également réitéré sa volonté de consolider les acquis réalisés dans tous les domaines de la réforme fiscale, budgétaire et comptable, et de poursuivre la quête de rationalisation des dépenses publiques et de la transparence, contribuant ainsi à l'amélioration du climat des investissements et des affaires et au financement de l'économie nationale.

Dans son message, le ministre a exprimé sa "profonde gratitude et sa reconnaissance pour les efforts continus déployés par tous les cadres et les employés afin de relever les défis du secteur", souhaitant que ces efforts soient "fructueux et se versent dans les efforts visant à faire avancer le pays vers la réalisation du développement économique escompté".