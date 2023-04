Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a indiqué, mardi depuis Tipaza, que près de 3 millions de retraités avaient bénéficié de la décision de revalorisation des pensions prise par le président de la République.

Dans une déclaration à la presse au terme d’une visite de travail dans la wilaya de Tipasa, en compagnie du wali Aboubakr Seddik Boucetta, le ministre a fait état de plus de 2.985.000 bénéficiaires de l’augmentation exceptionnelle des pensions de retraite versées en mars dernier, avec une incidence financière de plus de 148 milliards de dinars par an.

M. Bentaleb a également rappelé la décision relative à la hausse de l'allocation chômage, qui a touché plus de 1.900.000 bénéficiaires, estimant que "ces chiffres sont des indicateurs qui témoignent de l’attachement des pouvoirs publics à la préservation de la dignité des citoyens, qui est une priorité, et ce, par le renforcement de la confiance des citoyens dans l'administration et les services publics à travers la consécration de la transparence et du pouvoir d'intervention positive".

A cette occasion, le ministre a dévoilé le nouveau calendrier de versement de l'allocation chômage sur les comptes CCP, à savoir les 26, 27 et 28 de chaque mois, en trois tranches en fonction du dernier numéro des comptes CCP.

La première tranche de l’allocation sera versée le 26 de chaque mois au profit de ceux dont les numéros du compte courant postal (CCP) se terminent par 0, 1, 2 et 3, alors que les personnes dont les numéros de CCP se terminent par 4, 5 et 6 percevront leur allocation le 27 de chaque mois.

Quant à la dernière tranche, elle sera versée le 28 et concernera les numéros se terminant par 7, 8 et 9, selon les précisions fournies.

M. Bentaleb a rappelé que l'allocation chômage est "un accompagnement" pour les jeunes chômeurs jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi, la qualifiant de "pont pour accéder au monde du travail" et de "mécanismes de l'Etat visant à protéger la dignité des citoyens", a-t-il ajouté.

Lors de sa visite dans divers établissements relevant de son secteur, notamment l'Agence de l'emploi, la caisse de retraite, celle des assurances sociales des travailleurs salariés et la caisse de sécurité sociale des travailleurs non-salariés, M. Bentaleb a souligné la nécessité "d’aller de l’avant dans la numérisation du secteur pour garantir la transparence et évaluer les performances".

Le ministre a également visité la clinique de chirurgie cardiaque pour enfants, la seule clinique spécialisée au niveau national, et s'est engagé à lui assurer appui et soutien et à élargir la capacité d'accueil de sa salle de réanimation en augmentant le nombre de lits.