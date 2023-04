Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a reçu mercredi à Alger le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Said Ayachi, a indiqué un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

A cette occasion, le président de l’APN a remercié M. Ayachi pour sa visite et a salué ses efforts à la tête du CNASPS, dont "l'intense activité exprime les valeurs civilisationnelles de l'Algérie dans sa défense des justes causes, avec à leur tête la question sahraouie", précise le communiqué.

A ce titre, M. Boughali a réaffirmé l'entière disposition des parlementaires à œuvrer pour la mobilisation du soutien en faveur de la juste cause sahraouie et à appeler à la nécessité de trouver une solution qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. De son côté, M. Ayachi a remercié "l'APN pour ses efforts en faveur de la défense des causes justes, notamment la question sahraouie, à travers ses représentants dans les différentes instances parlementaires, et a salué la diplomatie parlementaire qui joue un rôle dans la dénonciation de toutes formes de désinformation et de falsification des faits concernant la question sahraouie en général et la souffrance du peuple sahraoui en particulier", selon le communiqué.

Le même responsable a qualifié les efforts parlementaires de "preuve de l'interaction de l’APN avec les acteurs de la société civile, qui tendent à renforcer les positions internationales de l'Algérie et à défendre ses approches, notamment au vu de son rôle majeur dans l'instauration des facteurs de paix et de sécurité dans la région.