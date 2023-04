Les Seychelles comptent depuis jeudi le troisième système de câble sous-marin qui va connecter l'archipel à internet, a rapporté vendredi la presse locale.

En collaboration avec Vodafone pour la pose de ce système de câble baptisé 2Africa, la société Intelvision est la première société de télécommunications privée à s'aventurer dans l'installation et l'exploitation de son propre système de câble sous-marin, selon Seychelles News Agency.

Le secrétaire principal du département des Technologies de l'Information et de la Communication (DICT), Benjamin Choppy, a estimé que le projet "apportera des avantages significatifs à Intelvision, au secteur local des TIC (technologies de l'information et de la communication, ndlr) et à l'économie des Seychelles".

"Cette branche de câbles sous-marins connectera les Seychelles à un réseau beaucoup plus vaste, le système de câbles 2Africa, qui, une fois terminé, sera l'un des plus grands réseaux de câbles sous-marins au monde", a déclaré M. Choppy.

Le directeur général par intérim d'Intelvision, Reza Jaro, a noté que cette initiative représent ait une étape majeure dans les efforts de l'entreprise pour fournir des solutions de connectivité de classe mondiale aux clients des Seychelles.

Il a souligné que la société comprenait qu'il existe aujourd'hui une forte demande pour Internet dans le pays.

Une fois les travaux terminés, le câble devrait être mis en service en septembre prochain, date à laquelle la société dévoilera ses nouveaux packages.

C'est le 14 mai 2020 que China Mobile International, Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook), MTN Global Connect, Orange, Saudi Telecom Company, Telecom Egypt, Vodafone et WIOCC se sont associés pour construire 2Africa, un câble sous-marin de 45.000 km de long qui desservira l'Afrique.

Ce système interconnectera l'Europe, l'Asie et l'Afrique avec une capacité nominale de 180 Tbps. Avec plus de 600 Gbps de bande passante internationale disponible sur ce nouveau système de câble, Intelvision offrira une avancée en matière de vitesse de connectivité pour les ménages et les entreprises.

Le câble augmentera également les vitesses et la capacité du système de fibre optique existant d'Intelvision. Intelvision a investi environ 32 millions de dollars pour concrétiser le projet. 2Africa est le 3e système de câbles sous-marins à atterrir aux Seychelles. Le deuxième câble a atterr i aux Seychelles en mars 2022 et est devenu opérationnel à la fin de l'année dernière.