La troupe folklorique "Nour El Houda" de l’association Chams El Mordjane de la commune El Besbès (El Tarf) a égayé mardi soir le nombreux public ayant assisté à l’ouverture de la manifestation le mois du patrimoine au cours d’un gala nocturne organisé au chef lieu de wilaya.

Les neuf membres de la troupe vêtus de costumes traditionnels ont, en usant de la zorna et El bendir, interprété plusieurs styles musicaux traditionnels à la grande joie du public épris de ce genre de manifestation.

Le public a assisté à une des plus belles images du patrimoine musical populaire, entamé par le "Dikr et El madih", marqué également par l’interprétation de poèmes et Nouba dans une ambiance magnifique à ce spectacle, organisé à la bibliothèque principale de lecture publique "Chahida Françoise Louise, appelée Mabrouka Belkacem".

Dans ce cadre, le président de l’association Chams El Mordjane M. Hassan Lasfar a indiqué que les membres de l’association ont pour objectif de préserver le legs culturel de la wilaya à travers la multiplication de leur participation aux différentes manifestations artistiques et culturelles dans les quatre coins du pays, ajoutant que l’association œuvre à organiser des expositions dédiées à l’habit traditionnel, ustensile en poterie et instruments musicaux traditionnels propres à la chanson populaire et du patrimoine.

Pour sa part, le directeur local de la culture et des arts, Abdelkader Azeddine a indiqué que le secteur a concocté un programme culturel aussi riche que varié à l’occasion de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) visant à faire valoir le riche patrimoine culturel et civilisationnel de la wilaya.

A ce titre, il a indiqué que le programme comprend des activités, des séances et des expositions culturelles et artistiques et des concours historiques en plus de l’organisation de sorties dans les sites archéologiques classés et enregistrés dans la liste d’inventaire supplémentaire de la wilaya.

La manifestation sera marquée également par l’organisation d’un séminaire national sur El Malhoune les 16, 17 et 18 mai prochain et la tenue également d’une exposition de l’artisanat avec une participation des artisans et qui sera considérée comme un marché pour promouvoir l’artisanat local.

Il sera procédé également à l’organisation d’un salon de patrimoine à la bibliothèque publique de la lecture de la wilaya au cours duquel des explications sur ce que recèle la parc culturel en matière de patrimoine matériel et immatériel sera donné, en plus de la présentation d’une série de vidéos sur certains sites archéologiques et monuments historiques célèbres à l’instar du palais Fatima dans la commune frontalière Laâyoune et le Tahouna et le fort français à El Kala entre autres.

L’animation des programmes culturels du mois du patrimoine dans la wilaya d’El Tarf déclinée cette année sous le slogan "le patrimoine culturel algérien et ses prolongements africains’’, est assurée en priorité par des associations, troupes et coopératives locales.