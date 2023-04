Les festivités marquant la célébration du mois du patrimoine ont été lancées, mercredi à la maison de la culture "Abi Ras Ennaciri" à Mascara, avec l'organisation de diverses expositions pour faire connaitre le patrimoine matériel et immatériel de la région.

Ces expositions, organisées à l’initiative de la direction du secteur, en collaboration avec la maison de la culture, comportent des affiches accompagnées de photos de plusieurs sites historiques et archéologiques de la wilaya, dont celui de l’arbre de la Dardara à Ghriss, site au pied duquel les tribus de l’ouest ont fait la Moubayaa (allégeance ) à l’Emir Abdelkader, de même que "la Maison de commandement", édifice où a été fondé l’Etat Algérien moderne à Mascara, "l’homme de Tighennif" (Palicao), situé dans la commune de Tighennif et les vestiges de l’Aquae Serensis de Bouhanifia, (ruines de la ville romaine édifiée en 569 après J.C.).

A la faveur de cette manifestation, un autre espace expose des cranes datant de la période de résistance de l’Emir Abdelkader à l’armée d’occupation française, de même q ue des photos sur les monuments de la région, les sites touristiques ainsi que d’anciens manuscrits et des produits de l’artisanat local, dont des ustensiles en argile, en porcelaine et des produits fabriqués à base d’alfa et de palmier nain et d’habits traditionnels, en plus d’autres espaces réservés pour exposer d’anciens timbres postaux algériens.

Des exhibitions folkloriques africaines ont été exécutées par des étudiants africains qui poursuivent leurs études actuellement à l’université Mustapha-Stambouli de Mascara, suivies d’une exhibition folklorique effectuée par deux associations: El Blaïlia, troupe folklorique de Mohammadia et Sidi Blel de Mascara.

A signaler que la Direction de la culture et des Arts a concocté un riche programme pour célébrer le mois du patrimoine, comprenant un certain nombre d’activités, dont la tenue d’une exposition dédiée au patrimoine matériel et immatériel de plusieurs pays africains, avec la participation d’étudiants africains de l’Université de Mascara. Au programme figurent également des communications et des journées d’études abordant diverses thématiques dont la chanson patriotique algérienne et africaine, les pratiques soufies locales et leurs prolongements africains, en sus d’un concours de la meilleure recherche pour faire connaitre le patrimoine national et africain, ainsi que des soirées artistiques de chansons puisées du patrimoine.