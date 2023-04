La mosquée "Sidi-Bâafou", un des sites archéologiques et haut lieu du patrimoine du vieux ksar de la ville d’Ouargla est un centre de rayonnement cultuel dans la région.

Implanté dans un endroit stratégique permettant à tout fidèle d’y accéder, ce lieu de culte, dont la date d’édification remonte, selon des sources historiques, au début de la propagation de la religion islamique en Afrique du Nord, fût appelé "Masdjid Sultan" (la mosquée du Sultan) , avant d’être rebaptisé du nom du saint patron "Sidi Bâafou", un éminent Imam ayant conduit les prières, et dont le mausolée jouxte la mosquée.

Sa surface de 700 m2, dont 650 m2 est bâtie en matériaux de construction locaux, pratiquement généralisés, au vieux Ksar pour des raisons climatiques, la mosquée de "Sidi-Bâafou" buta à de sérieuses contraintes risquant d’hypothéquer sa survie.

Pour parer à une éventuelle dégradation de cet établissement cultuel, il a été préconisé durant longtemps des opérations de réhabilitation et de restauration , dont la correction de son minaret auparavant de forme carrée lui donnant une forme hexagonale, s elon les explications de la direction des affaires religieuses et des wakfs.

Ce monument cultuel avait également bénéficié, durant les années quatre vingt dix , de travaux de rénovation ayant ciblé le préau, l'extension de la salle de prière pour contenir le grand flux des fidèles, en plus de la réalisation d’une salle d’enseignement coranique, ainsi qu’une bibliothèque riche en manuscrits et documents traitant divers domaines de la science et du savoir religieux et socioculturel , a indiqué la même source.

Outre sa première vocation d’accueil des cinq prières et celle de la Joumouâ (prière de vendredi) , cette mosquée sert de cadre à diverses activités culturelles et sociales , dont des Halaqate, récitation du Saint-Coran, aux côte des fêtes religieuses, et d’autres actions d’intérêt social.