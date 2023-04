Les forces de sécurité somaliennes ont éliminé 38 terroristes Shebab au cours de deux opérations distinctes menées ces deux derniers jours, ont rapporté samedi des médias. Vendredi soir, l'Agence nationale de renseignement et de sécurité (NISA) a déclaré que ses forces avaient abattu 20 éléments du groupe terroriste et en avaient blessé plusieurs autres après avoir mené une opération dans une zone située entre Ugunji et Moubarak, dans le sud de la Somalie.

Elle a fait savoir que les forces somaliennes soutenues par les partenaires internationaux avaient conjointement effectué l'opération après avoir reçu des informations sur la présence de terroristes Shebab, qui voulaient attaquer les résidents.

L'agence a indiqué que les forces somaliennes poursuivaient toujours des terroristes qui s'étaient échappés pendant l'opération. Dans la deuxième opération menée tôt samedi, l'Armée nationale somalienne (SNA) a déclaré que ses forces avaient éliminé 18 membres des Shebab et en avaient blessé d'autres après que les combattants du groupe eurent attaqué la SNA et les bases des forces locales dans le distric t de Masagaway, en Somalie centrale. Cet épisode survient alors que la deuxième phase de l'opération offensive des forces gouvernementales contre les Shebab se poursuit dans le centre de la Somalie.