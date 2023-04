L’association des malades cœliaques de Constantine a procédé à la distribution de gâteaux sans gluten aux personnes atteintes de cette maladie à l’occasion de la fête de l’Aïd El Fitr, a-t-on appris jeudi auprès de l'association.

Première du genre dans la wilaya, cette initiative a été organisée grâce à des dons de citoyens et de mécènes à la maison de jeunes Azzedine Medjoubi de la ville d’Ali Mendjeli à la grande satisfaction des malades concernées, a indiqué la présidente de l’association, Sabah Issam.

Cette action vise la solidarité avec cette catégorie de malades qui souffrent de plus en plus avec le renchérissement constant des prix de produits alimentaires sans gluten dont dépendent leur alimentation quotidienne, a ajouté la même source. Beaucoup de malades cœliaques se retrouvent privés durant le Ramadhan de plusieurs plats faute de pouvoir acquérir les produits sans gluten indispensable à leur alimentation, selon la même militante associative qui assure que la majorité des 500 malades adhérents à l’association appartiennent aux catégories démunies et à revenus modestes.

La même militantes qui confectionne elle-même ces gâteaux sans gluten a appelé les autorités locales à soutenir son initiative de fournir des produits sans gluten aux malades cœliaques à longueur d’année en mettant à leur disposition un espace adapté à cette activité. Une des membres de l’association venue en compagnie de ses deux frères cœliaques a exprimé sa joie pour cette initiative qui lui a permis d’obtenir ces divers gâteaux qu’elle ne peut leur préparer à cause de la cherté des produits sans gluten.

La maladie cœliaque est une anomalie du système immunitaire qui cause une intolérance permanente au gluten présent dans le blé et autre céréale, a-t-on expliqué.