Après un mois de jeûne consécutif, les nutritionnistes insistent sur l’importance de

suivre un régime alimentaire équilibré en veillant à éviter les produits gras et les sucreries, recommandant de consommer modérément les repas, surtout ceux riches en fibres,

pour éviter d’éventuelles complications sur la santé notamment l’appareil digestif.

A la veille de l'Aïd el-Fitr, des médecins spécialistes ont suggéré d’éviter la consommation excessive des gâteaux après la fin du Ramadhan pour éviter les troubles d’estomac comme la diarrhée aiguë, d’où la nécessité de faire habituer progressivement notre système digestif.

La surconsommation durant cette période peut entrainer des complications de santé chez les malades chroniques car l’appareil digestif est forcé au-delà de sa capacité maximale.

Le nutritionniste Dr Karim Hamrioui a proposé de prendre des aliments riches en fibres et protéines dans la matinée de l’Aïd el-Fitr en vue d’éviter une sécrétion importante d'insuline dans le métabolisme.

Dr Ghania Malek, médecin généraliste a, pour sa part recommandé d’éviter la surconsommation des gâteaux et les différents types de sucrerie dans la matinée de l’Aid et il suffit de prendre un café et un morceau de pain pour éviter l’indigestion.

Dr Malek, spécialiste en médecine alternative et nutrition, préconise aussi d'éviter les aliments riches en sucres, en gras et en sel durant les jours de l'Aïd, ceux-ci pouvant engendrer des complications de santé dues à la consommation excessive, mais aussi de manger des aliments faciles à digérer.

Dans le même contexte, elle a mis en garde contre une surconsommation durant les jours de l'Aïd, qui peut entraîner une accumulation de toxines dans le corps et éventuellement une prise de poids et une hypertension. A ce propos, elle a notamment mis en garde la femme enceinte pour faire attention à son alimentation durant l'Aïd, ayant un système immunitaire fragilisé. Le nutritionniste, Dr Hamza Oumri a, quant à lui, conseillé de boire beaucoup d'eau durant l'Aïd El-Fitr, un minimum de 2 litres par jour et d'éviter, autant que faire se peut, les gâteaux et les sucreries notamment le premier jour. Dans le même cadre, il a affirmé que boire suffisamment d'eau apaise considérablement les douleurs causées par le côlon et permet d'éviter la constipation, un problème fréquent après le Ramadhan. Le spécialiste a également conseillé de faire un effort pour diminuer au maximum les boissons gazeuses qui constituent un grand danger sur la santé de l'humain.

Par ailleurs, Dr Oumri a considéré que faire du sport et une activité physique tous les jours est un facteur très important pour se préparer aux prochains jours, en plus de répartir les repas à cinq petits repas sur 24h.