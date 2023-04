Deux personnes ont été tuées et dix autres blessées dans un incendie qui s’est déclaré vendredi soir à Madrid, dans un restaurant où l’on servait un plat flambé, rapportent samedi les autorités et la presse citant des témoins.

Le service des Urgences Samu de la capitale espagnole a soigné douze personnes dans cet incident, dont deux sont mortes, a déclaré l’un de ses responsables, Montse Marcos.

Parmi les dix blessés dans l’incendie de ce restaurant italien situé dans un quartier de l’ouest de la capitale espagnole, six ont été transférés dans un état grave vers différents hôpitaux de Madrid, tandis que les quatre autres sont plus légèrement touchés, a précisé Montse Marcos. Selon des témoins cités par le quotidien El Pais, l’incendie s’est déclaré alors qu’un serveur flambait un plat dans son assiette. Le feu s’est rapidement propagé par les plantes qui décoraient l’établissement. Un des serveurs allait donner la touche finale à une assiette à l’aide d’un chalumeau pour la flamber. Il tenait l’assiette brûlante dans une main et le chalumeau dans l’autre. Il est passé à proximité des plantes et en quelques secondes, tout à brûlé, a raconté une cliente au journal. Selon les médias espagnols, l’une des personnes décédées est le serveur, l’autre est un client. Les pompiers ont indiqué qu’ils avaient été en mesure d’intervenir rapidement puisque leur caserne se trouvait à environ 400 mètres du lieu du sinistre et que plusieurs personnes ont accouru afin de les prévenir du drame en cours.

Les gens sont allés en courant à la caserne des pompiers, c’est pourquoi notre temps de réponse a été très rapide, car la moitié de nos équipes a gagné les lieux en courant et l’autre avec nos véhicules, a expliqué à la presse Carlos Mais, chef de l’équipe de garde dans la caserne.