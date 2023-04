Six personnes ont été tuées et 109 autres blessées après qu’une tornade meurtrière eut frappé, vendredi, les villages de la commune de Lewe, dans le territoire de l’Union de Naypyidaw(centre) du Myanmar, ont annoncé les autorités locales.

La tornade a frappé vers 18h45 (heure locale) , a indiqué le Département des services de lutte contre les incendies du Myanmar.

Six personnes sont mortes sur place et 109 autres ont été blessées par les vents violents. Seize des blessés sont dans un état critique, a déclaré samedi aux médias un officier de la police locale. Deux hommes et quatre femmes ont été tués, a indiqué le service des pompiers, ajoutant que plus de 200 maisons avaient également été endommagées par la tornade.

Les blessés sont soignés dans les hôpitaux du Territoire de l’Union de Naypyidaw, a indiqué le service des pompiers, ajoutant que des opérations de sauvetage étaient en cours.