L'établissement de nettoiement de la wilaya d'Alger "NETCOM" a mobilisé 4200 agents et 370 camions pour assurer 350 patrouilles durant les deux jours de l'Aïd afin de maintenir les lieux publics propres et permettre aux familles de se déplacer en toute commodité pour rendre visite aux proches.

La responsable du département de la communication et du développement de l'établissement NETCOM, Nassima Yakoubi a précisé dans une déclaration à l'APS que ses services ont intensifié les activités de nettoyage durant les deux jours de l'Aïd El Fitr au niveau des lieux publics, de lieux de promenade et de loisirs où il y a une forte affluence des visiteurs notamment aux Sablettes, au jardin d'El Hama et au parc de Ben Aknoun, en sus des lieux de rassemblement à l'instar de la Place des martyrs et de la Grande Poste.

Pour ce faire, l'entreprise NETCOM a mobilisé 4200 agents et 370 camions pour 350 patrouilles de nettoiement notamment au niveau des marchés et des cités à forte concentration populaire, a fait savoir Mme Yakoubi.

Il s'agit notamment du nettoyage des routes durant la nuit de l'Aïd El Fitr, l'enlèvement des déchets dans les cités et les espaces publics ainsi que les routes menant aux mosquées et environs, et ce dans le cadre du parachèvement du programme de l'établissement tracé au mois de Ramadhan.