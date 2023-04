Plus de 10.000 commerçants et opérateurs économiques ont été mobilisés dans les différentes wilayas dans l’Ouest du pays pour assurer la permanence des deux jours de l’Aïd El Fitr, a-t-on appris auprès des Directions régionales du commerce et de la promotion des exportations d’Oran et de Saïda.

Le directeur régional du commerce d’Oran, Djillali Seboui, a souligné que les Directions du commerce et de la promotion des exportations des wilayas d’Oran, d'Aïn Témouchent, de Tlemcen, de Sidi Bel Abbès et de Mostaganem qui lui sont rattachées, ont mobilisé pour cette permanence pas moins de 3.517 commerçants (entre épiceries et des magasins des fruits et légumes).

Il a été mobilisé également 715 boulangeries, 56 minoteries de production de farine et de semoule, 23 laiteries et deux unités de production d’eau minérale, en plus de 1.928 commerçants et agents de services dans diverses activités, dont la vente des viandes, a ajouté le même responsable. Par ailleurs, les Directions du commerce et de promotion des exportations des wilayas précitées ont mobilisé 214 agents pour le contrôle du taux d’engagement des commerçants concernés par la permanence les jours de l’Aïd en vue d’assurer la disponibilité de différentes marchandises et services dont ont besoin les citoyens.

S’agissant des wilayas de Saïda, Mascara, Chlef, Tissemsilt, Relizane et Tiaret qui sont rattachées à la Direction régionale du commerce et promotion des exportations de Saïda, plus de 4.600 commerçants sont mobilisés pour la permanence des deux jours de l’Aïd El Fitr, a souligné le chargé d’information de cette Direction régionale, Okacha Boughnina.

La nature des activités économiques de ces opérateurs est liée aux unités de production dont les minoteries, les laiteries, la production de l’eau, les laboratoires, la vente de produits alimentaires, fruits et légumes, boucheries, les stations service, mécanique auto et vulcanisation, a-ton détaillé.

Pour le suivi de la mise en œuvre du programme de la permanence, la même direction a mobilisé 362 cadres et agents de contrôle à travers les wilayas concernés, sachant que la loi fixant les conditions d’exercice des activités commerciales prévoit de punir les commerçants en infraction vis-à-vis de cette permanence.